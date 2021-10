Mustapha Boubaya propose 2 réponses aux agences de notation

Mustapha Boubaya, consultant en appui à la gestion du »Projet de conception de nouvelle stratégie industrielle », propose ici deux réponses immédiates aux agences de notation (qui font leur travail) : « l’innovation est l’arme anti-crise » comme l’a soutenu, et crié sur les toits du monde, mon fidèle ami « Philippe Lotz ».

1) Un « Plan Marshall à la Tunisienne pour les 20 prochaines années » à destination de la Communauté Internationale, comme vient de le suggérer à juste titre mon ami « Med Balghouthi » avec les stratégies et les plans d’action idoines de transformation du pays ;

2) Une mesure phare et forte, la suppression par Décret-Loi de toutes les autorisations à caractère économique, à destination des investisseurs et entrepreneurs de tout bord et toute provenance, et dans tous les secteurs. Et pour les autorisations économiques que l’Administration ne souhaite pas supprimer (activités économiques à risque ou à impact difficilement contrôlable), ces autorisations seront remplacées par des PPP volontaristes où l’État (ou le Service Public concerné) prendra une part symbolique au capital du projet (le dinar ou 1 action symbolique) pour faire jouer aux anciens responsables des autorisations le rôle de « Facilitateur de l’investissement » et d’autorégulation, puis que l’État est impliqué dans l’investissement.