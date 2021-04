Nabeul: Installation d’un point de vente « du producteur au consommateur » à Kélibia

Un point de vente du producteur au consommateur a été ouvert, samedi, dans la ville de Kélibia (gouvernorat de Nabeul), à l’initiative de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche ainsi que la municipalité de la place, et ce dans le but de faire face à la hausse des prix des fruits et légumes, viandes rouges, volailles et poissons.

Lors de l’inauguration de ce point de vente, le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Abdelmajid Zar a indiqué à l’Agence TAP qu’une telle initiative est à même de limiter les pratiques spéculatives au niveau des circuits de distribution et qui sanctionnent à la fois l’agriculteur et le consommateur.

Il a dans ce sens appelé les maires des différentes villes à généraliser cette expérience à travers la mise à disposition d’espaces aménagés et qui répondent aux règles d’hygiène.

Pour sa part, le maire de Kélibia Jamel Hajjam s’est félicité de cette initiative qui se tient pour la première fois dans la ville de Kélibia, évoquant la possibilité d’étendre la tenue de ce marché après le mois de Ramadan.