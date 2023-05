Nadia Akacha condamnée à un an de prison

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné Nadia Akacha, ancienne directrice du cabinet présidentiel de Kais Saied, à un an de prison, par contumace, pour diffamation et fausses accusations, rapporte the North Africa Post.

La décision de la sixième chambre criminelle de la Cour est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un ancien fonctionnaire du système des Nations Unies accusé par Nadia Akacha d’avoir divulgué la teneur d’une conversation téléphonique.

Nadia Akacha, qui a démissionné en janvier de l’année dernière, était au centre d’une série de fuites de cassettes audio qui lui étaient attribuées. Aujourd’hui en exil, a nié tout acte répréhensible et a indiqué qu’il s’agissait d’un montage et d’éléments sonores truqués.

Elle a demandé que des enquêtes soient menées sur ces enregistrements. La décision de justice de a également condamné Mme Akacha à payer une amende de 700 dinars.