Niger : l’armée américaine ouvre une nouvelle base aérienne

L’US Air Force vient de lancer les opérations sur la nouvelle base aérienne 201 située à Agadez, dans le nord du Niger, rapporte Ecofin.

C’est une véritable forteresse destinée à combattre les groupes terroristes actifs dans la région, à l’aide de drones MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) de type MQ-9 Reaper ainsi que des avions légers ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

« La base aérienne 201 offre au Niger et aux Etats-Unis des capacités incroyables dans une des régions les plus difficiles du monde. Cette piste à utilisation commune permet de mieux répondre aux exigences de sécurité régionale et offre un accès stratégique et de la flexibilité », s’est félicité le général Jeff Harrigian (photo), commandant de l’US Air Force pour l’Afrique.

A travers le 323e Escadron expéditionnaire de reconnaissance, l’US Air Force met en œuvre des drones MQ-9 Reaper depuis la base 101 de Niamey. Ce matériel sera redéployé vers la nouvelle base d’Agadez.