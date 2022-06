Nipovas, 1er producteur tunisien de filaments, lance de nouveaux produits

Nipovas, basé à Sfax, le premier fabricant local de filaments d’impression 3D à émerger en Tunisie et, très probablement, dans toute l’Afrique du Nord, a officiellement lancé ses opérations avec une sélection de nouveaux produits de filaments. L’entreprise propose désormais une large gamme de matériaux, du PLA à l’ABS, en passant par l’ASA, le PET, le TPU et divers composites. Depuis ses débuts, 3dpbm s’est fixé comme objectif de couvrir à la fois les entreprises leaders du marché et l’extrême capillarité du marché mondial de l’AM.

En tant que fabricant de filaments d’impression 3D, Nipovas se consacre à l’avant-garde de la fabrication flexible en Tunisie et à l’étranger, en aidant les clients à améliorer leur avantage concurrentiel grâce aux avantages de la fabrication additive. Avec l’impression 3D, les usines ont la possibilité d’accroître leur flexibilité, en s’adaptant aux besoins d’un marché de plus en plus exigeant et imprévisible.

Nipovas travaille avec ses clients pour permettre la production de toutes sortes d’objets personnalisés sans avoir besoin de moules et d’outils de fabrication coûteux. De même, l’impression 3D est présentée comme une grande opportunité pour la durabilité environnementale, une caractéristique importante compte tenu de la situation climatique actuelle et de l’importance d’avoir des processus de fabrication durables avec moins de consommation de ressources et de production de déchets.