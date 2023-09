Normalisation : Les vaines tentatives d’Israël envers la Tunisie

L’entité d’occupation israélienne a tenté indirectement de persuader la Tunisie de normaliser ses relations, a révélé le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, ajoutant qu’il était hors de question de céder à ces propositions et que la Tunisie demeure attachée à la cause palestinienne.

« En Tunisie, nous sommes clairs sur la question de la normalisation. Le président Kais Saied – qui est le principal responsable de la diplomatie tunisienne – a confirmé à plusieurs reprises que le mot « normalisation » n’existe pas dans son dictionnaire. Nous réaffirmons donc qu’il n’y a pas de normalisation avec Israël », a déclaré Ammar à la chaîne Russia Today.

Il a ajouté : « Nous sommes confrontés à une cause fatidique et juste au sens le plus large du terme (en référence à la question palestinienne), et la Tunisie a toujours appliqué les principes de la légitimité internationale. Toute autre déclaration s’écartant de ce sujet est inacceptable.

La Tunisie n’a officiellement discuté de normalisation avec personne, a-t-il souligné, ajoutant qu’« il peut y avoir des tentatives indirectes, mais – officiellement – nous n’avons pas parlé de cette question. La position de la Tunisie est claire [sur le rejet de la normalisation].»