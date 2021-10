Norvège : Un homme armé d’un arc fait cinq morts et deux blessés

Un homme armé d’un arc et de flèches a attaqué plusieurs personnes ce mercredi à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège. La police fait état de plusieurs morts et blessés. « Je peux malheureusement confirmer qu’il y a cinq personnes mortes et deux qui sont blessées », a déclaré un responsable de la police locale, Øyvind Aas, lors d’un point de presse. Les blessés ont été hospitalisés. Pour l’heure, leur condition pas n’est connue.

L’auteur de cette attaque, qui s’est produite en fin d’après-midi dans le centre-ville, a été interpellé. « L’homme qui a commis cet acte a été arrêté par la police et, d’après nos informations, il n’y a qu’une personne impliquée », a indiqué Øyvind Aas. Dans un communiqué, les forces de l’ordre ont également précisé que le suspect était un citoyen danois de 37 ans, résidant à Kongsberg (commune d’environ 25.000 habitants à environ 80 kilomètres à l’ouest d’Oslo).

Ses motivations restent encore inconnues. « Il est trop tôt pour se prononcer sur ses mobiles » mais, au vu du déroulement des événements, « il est naturel d’évaluer s’il s’agit d’une attaque terroriste », a ainsi déclaré Øyvind Aas. Dernièrement, la police a d’ailleurs été en contact avec le suspect pour des « craintes liées à une radicalisation » après qu’il se soit converti à l’Islam. « Ces craintes, qui ont donné lieu à un suivi, remontent à 2020 et avant », a expliqué un autre responsable des forces de l’ordre locale, Bredrup Saeverud. « Nous n’avions pas eu de signalement sur lui en 2021 », a-t-il ajouté.