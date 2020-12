Offre de bourses pour études universitaires en Roumanie au titre de l’année universitaire 2021-2022

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, annonce dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, que le Gouvernement Roumain par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Etrangères, offre des bourses d’études niveau Licence, Mastère, Doctorat dans différents domaines.

- Publicité-

Il s’agit, selon la même source, de sciences politiques et administratives, sciences de l’éducation, culture et civilisation roumaines, journalisme, études techniques, pétrole et gaz, sciences agricoles, médecine vétérinaire, architecture et arts visuels.

Les bourses couvrent Les frais de scolarité, Les frais de logement dans des foyers, dans la mesure des places disponibles, précise le ministère. Une subsistance mensuelle selon le niveau d’études sera également accordée.

Les directives de soumission des candidatures sont indiquées à l’adresse suivante : http://www.mae.ro/fr/node/10253.

La date limite de soumission est fixée pour le 30 Avril 2021, précise le ministère.