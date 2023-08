OPA facultative sur Hannibal Lease

Suite à la publication d’un communiqué par MAC SA –intermédiaire en Bourse– relatif au lancement éventuel d’une offre publique d’achat facultative sur les actions de la société Hannibal Lease, la cotation de la valeur Hannibal Lease sera suspendue au cours de la séance de Bourse du mercredi 02/08/2023 et reprendra à partir du jeudi 03/08/2023.

Rappelons que l’intermédiaire en Bourse Mac Sa avait auparavant communiqué qu’il a été saisi par une demande de SANAD Fund for MSME‐ Equity sub‐Fund II pour procéder à une éventuelle offre publique d’achat facultative visant 22% du capital de la société Hannibal Lease, soit 2.420.000 actions, à un prix fixé à 5 DT/action.

Un dossier d’agrément sera déposé incessamment à la Banque Centrale de Tunisie et ce, conformément aux dispositions de la loi No 2016‐48 du 11/07/2016 relative aux banques et aux établissements financiers, en vue de l’obtention de l’autorisation d’acquisition de plus de 20% par le fond SANAD.

L’avis de recevabilité de cette offre publique d’achat facultative par le Conseil du Marché Financier reste tributaire de l’obtention de l’agrément susvisé de la BCT.