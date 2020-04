Opep : accord historique pour maintenir la stabilité du marché pétrolier

La Chambre africaine de l’énergie félicite l’Opep et les pays membres de l’Opep+ pour avoir conclu un accord historique et indispensable pour maintenir la stabilité du marché. Après avoir appelé à plusieurs reprises les producteurs africains à soutenir l’Opep afin de rétablir la stabilité du marché, la Chambre est particulièrement heureuse de constater le large soutien du continent africain pour l’Opep et son accord.

Le dimanche de Pâques, les pays membres de l’Opep et de l’Opep+ ont finalement décidé de réduire la production de pétrole de 9,7 millions de barils par jour à partir du 1er mai 2020 et jusqu’au 30 juin 2020. A partir du 1er juillet 2020, les baisses de production seront réajustées à 8 millions de barils par jour jusqu’à la fin de l’année.

Enfin, l’Opep et les pays membres de l’Opep + se sont mis d’accord sur une réduction de la production de 6 millions de barils par jour du 1er janvier 2021 jusqu’à fin avril 2022. Selon APO, la base de calcul pour les ajustements est la production pétrolière d’octobre 2018, à l’exception du Royaume d’Arabie saoudite et de la Russie, tous deux avec le même niveau de référence de 11 millions de b / j.