Opération Winter-Check chez Le Moteur

Le Moteur, concessionnaire officiel de la marque Mercedes-Benz en Tunisie, pense toujours au meilleur moyen de satisfaire et de récompenser ses clients les plus fidèles. Pour cela, la marque lance l’offre Winter Check.

C’est quoi le Winter Check ? C’est un diagnostic gratuit sur le freinage de votre voiture, son air conditionné pour dégivrage, le lave-glace, les essuie-glaces, son éclairage ainsi que ses Huiles moteur et boite.

Les clients peuvent également profiter de 15% de réduction sur les pièces de rechange et de 25% de réductions sur les lubrifiants Mercedes-Benz Oil, Huiles de moteur et Huiles de boite.

