Pétrole : Panoro étoffe ses acquisitions en Tunisie

La compagnie pétrolière Panoro Energy, basée à Londres et cotée à la Bourse d’Oslo, vient d’annoncer qu’elle a conclu un accord définitif avec Beender Tunisia Petroleum Limited pour acquérir sa participation de 40 % dans Sfax Petroleum Corporation AS (« SPC ») pour un montant total d’environ 18,2 millions USD en espèces et en actions.

SPC, par l’intermédiaire de ses filiales, détient indirectement une participation de 49 % dans les actifs productifs de TPS, qui comprennent cinq concessions de champs pétroliers dans la région de Sfax, sur terre et au large des eaux peu profondes de la Tunisie, et une participation de 87,5 % dans le permis d’exploration offshore de Sfax (« SOEP ») au large de la Tunisie.

Avant l’acquisition, la participation effective de Panoro dans SPC s’élevait à 60 % (29,4 % dans les actifs TPS et 52,5 % dans le SOEP). Après l’acquisition, la participation de Panoro dans SPC passera à 100 % (49 % d’intérêt dans les actifs de TPS et 87,5 % d’intérêt dans SOEP) et SPC sera une filiale à part entière de Panoro.

« Il s’agit d’une transaction attrayante et rentable pour Panoro, qui s’inscrit dans notre stratégie de croissance », a déclaré le PDG de Panoro, John Hamilton. « L’acquisition augmente matériellement notre participation dans les actifs productifs de TPS, où nous avons acquis une connaissance approfondie grâce à notre rôle d’opérateur conjoint avec la compagnie pétrolière nationale tunisienne ETAP depuis 2018, et dans le permis d’exploration prospectif de Sfax Offshore »

Il a précisé que les actifs TPS sont des champs pétroliers à longue durée de vie et à faible coût, avec un historique de production stable et d’importants volumes de pétrole à récupérer, tandis que le permis d’exploration offshore de Sfax contient trois découvertes de pétrole et de nombreux prospects et pistes identifiés à proximité de l’infrastructure existante. « Beender a été un partenaire minoritaire très apprécié pendant plusieurs années et nous l’accueillons maintenant comme actionnaire de Panoro », a-t-il assuré.

Le président de Panoro, Julien Balkany, a détaillé, pour sa part, que cette « acquisition complémentaire » génère près de 3 millions de barils de pétrole de réserves 2P et une production journalière nette de 800-900 bopd. « Nous nous réjouissons de l’opportunité qui nous est offerte d’étendre notre position en Tunisie et d’accroître notre exposition nette aux actifs productifs existants de TPS avec un minimum de frais généraux et administratifs supplémentaires. Le prix d’achat attractif signifie que cette acquisition axée sur la valeur sera immédiatement rentable et est conforme à la vision stratégique de Panoro, tout en restant pleinement engagé à maintenir notre politique actuelle de rendement pour les actionnaires ».

Des arguments qui portent

L’acquisition de la participation de 40 % de Beender dans SPC équivaut à une participation de 19,6 % dans les actifs productifs de TPS et à une participation de 35 % dans SOEP. Elle ajoute une estimation de 2,96 millions de barils de réserves nettes 2P (100 pour cent de pétrole) et 800 à 900 bopd de production nette.

Ce faisant, elle augmente les prévisions de production de Panoro pour l’ensemble de l’année 2023 à 9 500 à 11 500 bopd (contre 9 000 à 11 000 bopd), en tenant compte d’environ neuf mois de production à partir de l’achèvement, et augmente l’objectif de pointe pour 2023 à plus de 13 000 bopd (précédemment plus de 12 500 bopd) vers la fin de l’année.

Panoro met en avant d’autres éléments plaidant en faveur de cette acquisition, principalement son coût total de 6 USD par baril 2P, la simplification de la structure de propriété des actifs tunisiens de Panoro, SPC devenant une filiale à 100 %, les coûts administratifs supplémentaires minimes car déjà couverts par la présence existante de Panoro, et la structure de prêt simplifiée et plus efficace, les actifs tunisiens étant désormais inclus dans la facilité principale de Panoro plutôt que d’être autonomes.

Dans le cadre de l’acquisition, Panoro a repris environ 4 millions USD de la part de Beender dans les facilités de crédit tunisiennes en cours. Panoro a refinancé cette facilité tunisienne dans sa principale facilité d’entreprise, augmentant les montants totaux de la facilité de 9 millions de dollars (séparément, Panoro a effectué des remboursements de prêts au premier trimestre pour un montant de 6 millions de dollars). L’acquéreur a également pris en charge la part de Beender dans les liquidités et le fonds de roulement équivalant à environ 6,5 millions de dollars.

Enfin, la contrepartie à payer comprend tous les ajustements du fonds de roulement et l’achèvement est prévu pour avril 2023, et le bilan à la date d’achèvement comprendra 40 % supplémentaires de l’actif et du passif de SPC acquis à la juste valeur et les résultats de l’opération tunisienne seront également consolidés à 100 %.