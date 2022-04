Pétrolier naufragé: Un dossier administratif et juridique sera préparé pour le dédommagement au large de Gabès

Un dossier administratif et juridique pour le dédommagement des dégâts subits par l’environnement maritime et côtier au golfe du Gabès, suite au naufrage du pétrolier « Xelo », sera préparé, a annoncé samedi, la commission nationale d’intervention rapide pour la prévention et la lutte contre la pollution maritime.

- Publicité-

La commission a également appelé, dans un communiqué, à placer l’intérêt national au dessus de toute autre considération et à réagir avec prudence, par rapport à de telles situations complexes au niveau technique et juridique.

Ces meures juridiques visent à préserver l’intérêt de la Tunisie, conformément aux textes internationaux en vigueur en matière de protection de l’environnement maritime, a noté la commission présidée par le ministère de l’Environnement.

Les efforts seront axés dans les prochains jours, sur le repêchage du pétrolier naufragé et de ses équipements après le parachèvement des procédures juridiques, a précisé la commission.

Le pétrolier « Exlo », battant pavillon de la Guinée Equatoriale a a coulé samedi 16 avril 2022, au large de Gabès.

Les plongeurs de la garde maritime e nationale dépêchés sur le lieu ont constaté que les réservoirs du navire sont vides de gasoil (contenaient de l’eau de mer) et ne constituent pas un danger pour l’environnement, selon des responsables de l’armée nationale.

Les activités de plongée ont été menée par des plongeurs de la garde maritime et de la douane maritime en collaboration avec l’Office de la Marine Marchande et des Ports et des sociétés privées tunisiennes ainsi qu’une équipe venue d’Italie.

Une enquête est en cours pour identifier les causes du naufrage du pétrolier et déterminer les responsabilités dans cet accident.

Le pétrolier Xelo, est parti du port de Damiette en Egypte, se dirigeait vers Malte. Secourus par les services concernés tunisiens, Son équipage, composé de 7 personnes a été interdit de quitter le territoire.