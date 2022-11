Pilotée par Safran, la Tunisie se lance dans l’industrie futuriste

La Tunisie exalte le monde moderne et met l’innovation au cœur de l’industrie, en répondant aux exigences du futur avec le programme « Safran Tunisia Innovation Shakers », qui s’est mis pour défi de se téléporter en 2050 en imaginant un monde totalement avant-garde.

Présent en Tunisie depuis 2005, la société Safran emploie 2.200 collaborateurs répartis sur trois sites, dont deux à Soliman et un à Grombalia, et y développe notamment la conception de systèmes embarqués et équipements aéronautiques ainsi que des intérieurs d’avions.

La Tunisie de demain, avec en clé une industrie leader dans le sud de la méditerranée, a pour objectif, pour le moins inéluctable, de mettre en œuvre une industrie idéale en 2050, à travers des concepts les uns plus intelligents que les autres. Et pour y arriver, Safran compte regrouper des startups industrielles, des sociétés, des étudiants et des universités.

Le groupe, élu par l’institut Best Compagnies Group, « best place to work », (traduit littéralement par ‘’meilleur endroit où il fait bon travailler’’) et mis en œuvre par GIZ Tunisie, en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, a créé le Doctor S, un super héros qui, du fond de son laboratoire et de sa salle de contrôle, invite à voyager dans le temps pour proposer des solutions révolutionnaires.

Et cette imagination d’un futur innovant et technologique a fait l’objet, le 9 novembre 2022, d’une journée catalyseur de l’innovation industrielle au site de Safran à Soliman.

A propos de ce projet, Africanmanager s’est entretenu avec JebraneSoltani, expert en Partenariats Public-Privé pour le développement durable (SDG), a indiqué que le projet tend à créer des emplois de qualité en soutenant des établissements privés dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, mentionnant que Safran fournit environ 3 000 emplois.

Une industrie robotisée en 2050

Safran révèle même, au détail près, comment doivent être conçus les bâtiments de la société Safran Tunisie en 2050 pour être dans les normes exigeantes d’une infrastructure intelligente, écologique et confortable.« La vision avant-gardiste du bâtiment pour Safran Tunisie en 2050 est d’abord centrée sur les humains (ludique, sain et confortable) » a précisé le responsable. « Elle sera circulaire et conçue pour le démontage. Elle sera inclusive, intégrée et propre, avec des matériaux durables. Le bâtiment robotisé, quant à lui, est aussi adaptatif qu’intelligent, et sera non seulement sensible au climat mais résilient et prêt à amortir les catastrophes de toutes sortes » a-t-il conclu.

Les participants à la manifestation, constitués d’experts de divers domaines, de startups et d’étudiants, ont eu pour tâche d’imaginer des solutions en cohérence avec la vision 2050 de Safran en tentant de les cartographier sous le format d’une mindmap, ou une carte mentale, une représentation visuelle des idées et informations sous forme de schémas.

La manifestation a, en outre, été axée autour de deux panels intitulés « Catalyser l’innovation ouverte pour répondre aux besoins de l’industrie aéronautique » et « L’innovation dans le domaine de la gestion des infrastructures ».

Quatre scénarios précurseurs pour 2050

En marge de ces panels, des rencontres B2B, des projets de collaboration avec les universités dans la gestion des infrastructures industrielles étaient au menu. Tandis que quatre workshops d’idéation étaient déclinés en 4 grands scénarios planétaires.

Le premier scénario, nommé « Greentocracy », décrit une amélioration de la santé planétaire rendue possible par de sévères restrictions sur la société humaine. L’action climatique et la récupération de la biodiversité sont au cœur de tous les programmes. L’humanité vit désormais dans une servitude auto-imposée à l’environnement.

Le scénario 2, appelé « le monde Post anthropogène », montre comment les conditions sociétales et la santé planétaire peuvent exister en harmonie. L’humanité est en bonne voie vers une conscience partagée et une compréhension des ressources limitées de la Terre. En d’autres termes, le monde de 2050 bénéficiera d’une biosphère équilibrée.

« Extinction express » est l’intitulé du scénario 3. Il dépeint à la fois la santé planétaire en déclin et les conditions sociétales. On peut se demander combien de temps l’humanité peut survivre. Le changement climatique et la consommation inexorable des ressources de la Terre ont entraîné une déstabilisation fondamentale des systèmes naturels.

Le scénario 4, appelé « Humans.inc », représente un monde où les conditions sociétales progressent au détriment de la santé planétaire. Pour la plupart des gens, la vie est aussi belle qu’elle ne l’a jamais été. Ce monde en 2050 est façonné par trois décennies d’amélioration sociétale progressive associées à une gestion timide de l’environnement.

Innover, c’est inventer, fabriquer, apporter des solutions concrètes de haute technologie pour contribuer durablement à un monde plus sûr. Et la Tunisie compte se frayer un chemin parmi les grands.

J. Es