Pluies éparses et orageuses sur le nord et localement le centre

Des pluies éparses et orageuses sont prévues sur le nord et localement le centre au cours de cette journée. Le vent soufflera près des régions côtières de l’est et sur le sud, où ils seront accompagnés de phénomènes locaux de sable, selon l’Institut national de la météorologie (INM). La mer sera houleuse à l’est du pays et agitée dans nord.

Les températures maximales seront comprises entre 23 et 27 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, entre 27 et 31 degrés dans le reste des régions et atteindront 38 degrés à El Borma et Borj el Khadhra.

