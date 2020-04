Pluies et orages isolés sur les régions Ouest et du Centre

Des bancs locaux de brume et de brouillard le matin puis temps passagèrement, nuageux jeudi, sur la plupart des régions, les nuages seront progressivement, abondants l’après-midi, sur les régions Ouest avec pluies et orages isolés puis intéresseront le reste des régions du centre.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis tournant l’après-midi au secteur Est et se renforçant sur la zone de Serrât et le golfe de Gabès. La mer sera peu agitée à agitée sur la zone de Serrât et le golfe de Gabès.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord et le centre et de l’ordre de 16 degrés dans les hauteurs ouest et entre 21 et 26 degrés dans le Sud.

Prévisions pour Vendredi 10 Avril 2020

Des passages nuageux sur la plupart des régions devenant progressivement, abondants l’après-midi sur les hauteurs Ouest.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h.

La mer sera peu agitée.

Les températures relativement stationnaires et les maximales seront comprises généralement, entre 18 et 24 degrés dans le nord et le centre, voisines de 15 degrés dans les hauteurs Ouest, et entre 22 et 27 degrés dans le Sud.