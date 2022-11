Plus de 202 mille Tunisiens possèdent des comptes en crypto-monnaie

Il y aurait en Tunisie 202,715 mille Tunisiens qui possèdent des devises numériques de toutes sortes. C’est ce qu’affirme la plateforme de paiement « Triple A ». Avec 1,69 % de la population tunisienne à posséder de la crypto-monnaie et à l’utiliser, la Tunisie qui interdit ce type de monnaie non scripturale, est ainsi classée à la 79ème place mondiale et 26ème à l’échelle du continent.

Et on rappelle qu’en 2021, un jeune Tunisien ayant utilisé une application de crypto-monnaie pour payer un achat en ligne, avait été accusé de blanchiment d’argent. On rappelle aussi, ce communiqué de presse de la BCT qui démentait l’adoption par elle d’une solution de monnaie numérique.