Plus de 219 mille candidats au pèlerinage 2022

Le nombre de candidats inscrits au pèlerinage a atteint, cette année, un peu plus de 219 mille, a indiqué Samir Ben Nessib, responsable à la Direction générale du Pèlerinage et de la Omra au ministère des Affaires religieuses.

Les inscriptions à la saison du pèlerinage 2022 (1443 de l’Hégire) ont démarré le 20 octobre dernier et se sont achevées le 21 novembre.

Seuls 60 000 candidats, résidant en Arabie Saoudite, ont pu prendre part à l’édition 2021 du Hajj. Cette décision a été prise pour protéger la santé et la sécurité des pèlerins, du fait de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

En 2020, le Hajj avait été annulé en raison de la Covid-19.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Nessib a indiqué que l’administration centrale, les services et administrations régionales sont, actuellement, en train d’examiner les différents dossiers de candidature.

A partir de la semaine prochaine, a-t-il précisé, les services du département entameront la phase de vérification des dossiers des candidats potentiels et les pièces qui y sont jointes. « Cette phase est menée en coopération avec l’Administration générale des frontières et des étrangers au ministère de l’Intérieur ».

Samir Ben Nessib a, dans ce sens, souligné que l’Arabie saoudite n’a pas encore décidé si le Hajj 2022 va avoir lieu ou non. Donc, le quota accordé à la Tunisie n’a pas encore été déterminé, a-t-il poursuivi.

Le quota de pèlerins tunisiens n’excédait pas 10 mille et 982 personnes au cours des précédentes années, a-t-il précisé.

Et de relever qu’au cas où les autorités saoudiennes décident la tenue du Hajj 2022, les listes préliminaires seront établies et les candidats seront convoqués pour effectuer une visite médicale. Ensuite, les listes définitives et les listes d’attente seront annoncées.

Concernant la Omra, le responsable a indiqué que les prochains jours verront la reprise des voyages de la Omra vers les Lieux Saints, notamment à la suite à la signature de la note d’orientation relative aux mesures d’organisation de la saison de la Omra par les ministres des Affaires religieuses et du Tourisme le 26 novembre.

Cette note, a-t-il précisé, a été élaborée par diverses parties concernées, dont le Ministère des Affaires religieuses, le Ministère du Tourisme, la Banque Centrale de Tunisie et la Fédération tunisienne des Agences de Voyages. Elle a été ensuite soumise au Comité national pour le Hajj et la Omra pour approbation.