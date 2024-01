Plus de 35 entreprises tunisiennes en mission d’affaire aux USA

Une délégation de plus de 35 entreprises tunisiennes est actuellement en mission d’affaire, jusqu’au 12 janvier 2024, aux Etats Unis, un des plus grands marchés mondiaux dans le domaine des nouvelles technologies.

Organisée pour la 3ème fois à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie » CONECT international « , en coopération avec l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, cette mission comporte une visite au salon » International Consumer Electronics Show » (CES), qui se déroule au » Las Vegas Convention Center (LVCC) » à Las Vegas (Etats-Unis).

L’objectif est de renforcer la coopération économique, l’échange d’expertises, d’être au diapason des principales évolutions mondiales, de renforcer les opportunités commerciales et d’investissement avec les partenaires et les opérateurs internationaux dans ce secteur important, d’autant plus que la Tunisie a une relation diplomatique étroite avec les USA qui remonte à plus de 200 ans

Fondée en 1967, cette foire, la plus importante dans le monde dans le domaine de l’électronique, est une plateforme où sont présentés les derniers produits de l’électronique et les tendances futures.

Cette nouvelle édition enregistre la présence de près de 130 mille visiteurs, plus de 4 mille exposants et 1200 startups. Le programme prévoit l’organisation de 250 conférences autour du thème principal » l’intelligence artificielle « , avec la participation de plus de 1000 interlocuteurs de haut niveau.

Le Directeur exécutif de CONECT international, Bilel Ben Hamida a mis l’accent sur la faible présence des pays africains et arabes, précisant que l’action de la CONECT sera axée sur l’intensification de la présence des sociétés tunisiennes au cours de la prochaine session, notamment en ce qui concerne les startups.

L’objectif est de permettre à ces entreprises d’exposer et de commercialiser leurs produits, et de tenir des rencontres avec des investisseurs mondiaux.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique ont atteint jusqu’à fin novembre 2023, près de 3254,3 millions de dinars. Ces échanges ont enregistré une stagnation remarquable. Les exportations ont évolué au cours de la période novembre 2022-novembre 2023, de 197,5 MD, pour atteindre 1463,4 MD à la fin de la période. Les importations ont régressé de 326,4 MD à la fin de la période pour frôler les 1790,9 MD

A fin novembre 2022, une régression du déficit commercial est enregistrée, passant de 851,4 MD à 327,5 MD, à la fin du mois de novembre 2023.

La Tunisie est te le 13ème importateur pour le marché américain. Elle exporte essentiellement les produits agricoles, composés à hauteur de 80% des dattes, d’huile d’olive et des produits électromécaniques.