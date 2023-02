Plus de 6000 voitures populaires vendues en Tunisie en 2022

Les ventes de voitures populaires en Tunisie ont connu, au cours de l’année 2022, une demande les concernant avec 6946 unités vendues les premiers mois, signant une régressant de 2000 unités au cours de la même période en 2021.

La célèbre Hyundai i10 coréenne a dominé les ventes de voitures populaires avec 1318 unités, suivie par la japonaise « Toyota Aygo » qui en a écoulé 1281 durant la même période.

En troisième place on trouve la marque « Kia Picanto » avec sa promotion de 1092 voitures au cours de l’année écoulée, tandis que la quatrième place revient à la « Renault Kwid » avec au compteur 837 véhicules.

200 000 demandes de voitures populaires

Les prix des voitures populaires en Tunisie vont de 40 000 dinars comme prix le plus élevé à 21 000 dinars pour le prix le plus bas.

Actuellement, environ 200 000 demandes sont recensées pour les voitures populaires en Tunisie, et en comptant le lot de 10 000 voitures chaque année, le temps d’attente par citoyen sera d’au moins 20 ans, car chaque marque automobile fournira dans les 1000 voitures.

Un taux d’imposition élevé

Le secteur des concessionnaires et constructeurs automobiles comprend 36 concessionnaires et plus de 10 constructeurs automobiles. Selon les professionnels de l’industrie, le taux d’imposition sur les 5 chevaux est très élevé, avec une performance d’environ 43% entre la performance de consommation et la performance à valeur ajoutée, tandis que la performance à valeur ajoutée liée aux voitures populaires est de 7%.

Les acteurs du secteur réclament une réduction de l’écart entre les voitures populaires et les autres afin de mettre la pression sur les longs délais d’attente et ainsi faciliter l’acquisition de ce qui est devenu un précieux sésame, la voiture populaire.

Le parc tunisien compte 2,5 millions de voitures, dont plus de la moitié ont plus de 10 ans, 50 000 voitures de tous types sont injectées dans le marché chaque année, dont 80% sont de petites cylindrées.

Diminution des ventes de voitures neuves

Les ventes de voitures neuves en Tunisie ont également diminué en 2022, le nombre de voitures promues par les concessionnaires agréés ayant atteint 55455, de différents types et variétés l’année dernière, contre 61659 voitures vendues au cours de la même période en 2021, soit une baisse estimée à 10,06%.

En outre, les ventes internationales de voitures ont rebondi en août 2022 après 12 mois de baisse, mais il semble que le secteur automobile soit à nouveau confronté à un certain nombre de défis, notamment des taux d’intérêt élevés et d’autres pressions économiques, un écueil qui entravera le mouvement d’achat et de vente dans le monde entier.

D’autre part, le taux d’intérêt élevé et la dépréciation du dinar constituent un défi majeur pour les acheteurs tunisiens désireux d’acquérir un nouveau véhicule à la lumière des hausses de prix record, la Banque centrale de Tunisie ayant relevé le taux directeur à 8%, à trois reprises en un an.

A noter que l’industrie automobile a du mal à repartir depuis deux ans, car les horaires des usines ont été perturbés et les niveaux de stocks ont diminué, en raison de pénuries de semi-conducteurs et d’autres problèmes d’approvisionnement. Toutefois, la cadence de ces problèmes a commencé à décélérer avec une amélioration progressive du taux de production automobile.