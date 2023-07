Plus de 700 000 voyageurs ont traversé vers le Maroc au départ d’Espagne

Les passagers au départ de l’Espagne et à destination des pays d’Afrique du Nord, particulièrement le Maroc dans le cadre de l’Opération passage du détroit (OPE 2023), ont dépassé les 700 000. Les véhicules concernés sont près de 176 000, depuis le début de ce processus, lancé le 15 juin dernier du côté espagnol, en parallèle avec l’Opération Marhaba qui a démarré le 5 juin du côté marocain. Ce chiffre représente une augmentation de 3,8% et de 3,3%, respectivement, par rapport à l’année dernière.

Selon les données fournies par la Protection civile aux médias espagnols, relayés par le site Yabiladi , jusqu’à lundi dernier, 732 624 voyageurs sont partis des sept ports mobilisés dans le cadre de cette opération. Le nombre de véhicules atteint plus précisément 175 977. La donnée qui augmente le plus par rapport à l’OPE de 2022 est celle des rotations de navires, qui sont de 2 690 cette année, soit 416 de plus, représentant une hausse de 18,3%.

Concernant la phase de retour, entamée le 15 juillet, elle compte 30 483 voyageurs, soit 19,3% de plus que l’an dernier.

Quant aux véhicules, ils s’élèvent à 8 339, soit 24,6% de plus que l’été 2022.