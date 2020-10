Les États-Unis sont un partenaire stratégique de la Tunisie dans de nombreux domaines. Depuis 2011, Ils ont investi plus d’un milliard de dollars dans les services secrets tunisiens.

Le pays d’Afrique du Nord a connu une recrudescence des menaces depuis 2011, avec des incursions terroristes en provenance d’Algérie et de Libye. Plusieurs attaques terroristes, revendiquées par le groupe État islamique (EI) en mars et juin 2015, ont tué plus de 70 personnes, pour la plupart des touristes étrangers.