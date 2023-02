Pluviométrie: Jendouba copieusement arrosée durant les dernières 24 heures

Des pluies ont été enregistrées, durant les dernières 24 heures, dans plusieurs gouvernorats du pays. Les plus importantes quantités l’ont été dans le gouvernorat de Jendouba, et plus précisément dans les délégations d’Ain Drahem (15 mm), Beni Mtir Bouhartema (12 mm) et Tabarka (5mm). De même, les précipitations enregistrées dans la région de Joumine à Bizerte se sont élevées à 10 mm, d’après des données publiées, mercredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Pour le reste des régions, les pluies ont été éparses, notamment dans les gouvernorats de Tunis, Nabeul, Le Kef et Mannouba, puisque les quantités étaient très minimes ne dépassant pas les 2 mm. Selon l’INM, un vent fort a soufflé, au cours des 24 dernières heures, avec une vitesse atteignant les 68 km/h à Nabeul, les 65 km/h à Tabarka, 61 km/h à Borj El Amri, 58 km/h à Mogren et 54 km/h à Bizerte.