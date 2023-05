Pour Perez Trabelsi, l’attaque survenue près de la Ghriba a gâché « la fête »

Le président du comité d’organisation du pèlerinage de la Ghriba, Pérez Trabelsi, a déclaré que l’attaque perpétrée mardi soir, aux alentours de la synagogue de la Ghriba, a « gâché l’ambiance festive qui régnait dans les rangs des visiteurs ».

Dans une déclaration mercredi, à l’agence TAP, Pérez a déploré cet acte odieux, ajoutant que l’assaillant avait pour objectif de porter atteinte à la sécurité de la région et de perturber le bon déroulement de la visite annuelle.

La fusillade est survenue en dehors de la synagogue, alors que les fidèles participaient au pèlerinage annuel qui touchait à sa fin mardi soir, a-t-il affirmé, ajoutant que les deux victimes enregistrées dans les rangs des visiteurs se trouvaient à l’extérieur du temple de la Ghriba au moment de l’agression.

Le chef de la communauté juive en Tunisie a, en outre fait savoir que l’évacuation des pèlerins s’est déroulée deux heures après l’incident, sous haute surveillance sécuritaire.

L’attaque a eu lieu en deux temps, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’agent de la garde nationale, auteur des tirs, a d’abord tué l’un des ses collègues par balle et s’est emparé de ses munitions. Puis il s’est rendu aux abords de la synagogue où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre assurant la sécurité du lieu avant d’être abattu.

Deux « pèlerins » de la synagogue ont été tués par les tirs de l’assaillant avant qu’il ne soit abattu, et six autres ont été blessés et évacués vers un hôpital, a ajouté le ministère.

Les forces de sécurité « ont encerclé la synagogue et sécurisé tous ceux qui se trouvaient à l’intérieur et aux abords », selon le ministère de l’Intérieur. Les investigations se poursuivent « , selon le ministère.