Pour qui voteront le million de nouveaux électeurs ?

Trois jours avant la date de clôture des inscriptions, le nombre des nouveaux inscrits au registre électoral a atteint un million, a indiqué l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

L’ouverture des inscriptions avait démarré le 10 avril 2019.

Début avril dernier, le président de l’ISIE, Nabil Baffoun, a indiqué que le nombre total d’électeurs potentiels et non enregistrés est estimé, selon les dernières statistiques, à 3,489 millions.

L’ISIE, a-t-il ajouté, a œuvré à cibler des catégories d’électeurs potentiels non inscrits, citant à ce propos, les élèves et les étudiants (âgés de plus de 18 ans), les chômeurs, les femmes au foyer, les femmes travaillant dans le secteur agricole et les retraités.

La liste définitive des électeurs sera fixée au plus tard le 27 juin 2019, et ce conformément au calendrier électoral publié au JORT.

Les élections législatives se dérouleront le 6 octobre 2019. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 17 novembre 2019.

Pour les Tunisiens résidant à l’étranger, les législatives se dérouleront les 4, 5 et 6 octobre, alors que la présidentielle les 15, 16 et 17 novembre.

Reste maintenant à savoir si ce million de nouveaux inscrits – des jeunes pour la plupart qui avaient l’habitude de rester dans les cafés les jours d’élection – feront le déplacement aux prochains scrutins. L’ISIE a mouillé la chemise pour aller les débusquer, aux abords des lycées et collèges, etc.; on leur a donc servi le registre des électeurs sur un plateau. Mais Baffoun et compagnie n’iront pas les chercher le jour du vote, alors que se passera-t-il ? Et si les jeunes se déplacent sur quels candidats se porteront leurs voix ? Les partis et candidats dits traditionnels ? Les nouveaux venus ? Une chose est sûre : Cette “bonne nouvelle” de l’ISIE a de quoi stresser un peu les participants à la course électorale…