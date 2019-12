Premier League/Manchester City: Guardiola souhaite “rester”

L’entraîneur espagnol Pep Guardiola a affirmé

vendredi vouloir “rester” entraîneur de Manchester City la saison

prochaine, réfutant toute volonté de départ avant le terme de son contrat

en 2021.

“Je suis incroyablement satisfait de travailler dans ce club, avec ces

joueurs et si les gens pensent que je vais renoncer après de tels

résultats…c’est qu’ils ne me connaissent pas”, a expliqué l’Espagnol lors

d’une conférence de presse avant le déplacement des Citizens dimanche à

Londres pour affronter Arsenal en Premier League.

Alors que le double champion d’Angleterre en titre occupe la troisième

place au classement, à 14 points du leader Liverpool après 16 journées, des

médias ont évoqué une clause dans le contrat de Guardiola, qui lui

permettrait de quitter les Sky Blues un an avant le terme de son contrat.

“Non, ce n’est pas vrai”, a répondu l’ancien coach du FC Barcelone et du

Bayern Munich, arrivé à City en 2016 et qui a renouvelé son contrat

jusqu’en 2021 l’an passé.

“Je veux rester. Je n’ai aucune raison de partir”, a assuré le Catalan de

48 ans, toujours motivé malgré les résultats non habituels de Manchester

City.

“Qu’on ait 5 points de retard, 10 points, 14 ou 25 on doit continuer à

essayer (d’être champion). Et sinon, on essaiera la saison prochaine”,

avait dit le Catalan samedi après la défaite de son équipe dans le derby

face à Manchester United (2-1).

“J’aime ce genre de défi, j’adore me retrouver dans cette situation. Si le

club veut (de moi) la saison prochaine, je vais rester ici à 100%”, a-t-il

assuré vendredi.