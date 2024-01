Première édition de «Cybersecurity Days», les 26 et 27 janvier, à Tunis

« Contribuer au renforcement de la cybersécurité dans les structures tunisiennes, réduire les risques potentiels et créer une culture de sécurité robuste au sein des entreprises et de l’écosystème », tels sont les objectifs de la première édition de « Cybersecurity Days » qui se tiendra, les 26 et 27 janvier, à Tunis.

Initié par le « Club DSI Tunisie », une association à but non lucratif qui rassemble les premiers responsables des systèmes d’information des entreprises privées et publiques et de l’administration en Tunisie, cet événement vise également à rapprocher le monde professionnel du monde académique par l’immersion des jeunes talents dans les défis de la vie professionnelle, a indiqué l’association dans un communiqué publié, mardi.

Y prendront part plus de 250 professionnels, dont des Directeurs de Systèmes d’Information (DSI) et des Responsables de Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), ainsi que plus de 350 étudiants.

Au programme figure notamment un hackathon baptisé « Capture the Flag » (CTF), qui consiste en un défi de 12 heures réparti sur deux jours (les 26 et 27 janvier 2024) qui mettra en scène des équipes universitaires dans des exercices de résolution de problèmes liés à la cybersécurité, en suivant le modèle « Jeopardy Style ».

Ce défi couvrira divers sujets, tels que la sécurité web, le chiffrement, l’exploitation, la criminalistique et le scriptage. Des exercices pratiques dans des environnements technologiques réels seront également intégrés et les trois meilleures équipes recevront des prix.

Des conférences et des ateliers d’affaires ont été également planifiés dans le cadre de cet évènement. L’objectif est de favoriser l’amélioration des compétences en sécurité et la sensibilisation aux enjeux de la CyberSécurité, et ce, en permettant aux participants de s’informer et d’échanger sur les actualités de la CyberSécurité, en particulier les réglementations, les standards, les normes et les exigences de la sécurité.

L’événement en question permettra aussi d’identifier et de promouvoir les bonnes pratiques à adopter aussi bien sur le plan personnel que professionnel et de présenter les dernières technologies et solutions de cybersécurité utilisées à l’échelle international.

Il favorisera la collaboration entre les experts de sécurité et les différents acteurs et encouragera la création de partenariats et le renforcement de la Communauté de Sécurité.