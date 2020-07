Près de 80% des agents estiment que l’intelligence artificielle peut réduire la corruption

Environ 80% des agents de l’Etat estiment que l’intelligence artificielle (IA) peut contribuer à réduire la corruption dans les services publics, c’est qui ressort d’une enquête publiée, jeudi, par le ministère des Industries et des PME.

Cette conviction est partagée indépendamment du genre des personnes sondées, de leur tranche d’âge, de leur niveau d’études et de leur qualification professionnelle, précise cette enquête portant sur la perception de l’intelligence artificielle dans le secteur public.

Réalisée durant le dernier trimestre de 2019 auprès d’un échantillon de 1000 agents de l’Etat, cette enquête a également révélé que plus de 70% des structures administratives et plus précisément les ministères (84%) estiment que l’IA peut jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption.

Pour 65% des interrogés, l’IA est perçue comme un développement positif ayant son utilité et sa place dans la société, qui peut ainsi améliorer la vie du citoyen. Seul 8% des agents sondés ne partagent pas cet avis.

Le consensus autour de l’importance de l’IA est partagé pour toutes les tranches d’âge, particulièrement, celle comprise entre 20 et 30 ans (97%).

D’après la même source, les hommes semblent être plus convaincus de l’impact de l’exploitation de l’IA pour l’amélioration de la vie du citoyen (95%) que les femmes (88%).

Et d’ajouter que plus le niveau d’études et la qualification professionnelle de la population interrogée sont élevés, plus le rôle de l’IA dans l’amélioration de la société est apprécié.

Plus de 80% des agents estiment que l’IA peut aider à réduire les coûts des services

Sur un autre volet, l’enquête a révélé qu’en moyenne, 86% de la population interrogée estime que l’IA peut contribuer à réduire les coûts des services publics indépendamment des différentes structures de l’état. Cette conviction est plus prononcée chez les hommes (90% contre 80% chez les femmes).

Pour ce qui est de la tranche d’âge, l’enquête indique que seuls 79% des jeunes (20-30 ans) partagent cette affirmation contre 92% pour la tranche de 50-60 ans.

Pour 95% des agents interrogés, l’intelligence artificielle peut également contribuer à la réduction des délais des diverses prestations fournies par les services publics.

La même enquête indique qu’il existe un consensus autour du rôle de l’IA dans l’amélioration du processus de prise de décision dans les services publics , spécifiquement les établissements d’enseignement. Ainsi, 86% de la population interrogée estime que l’IA peut très bien aider au développement du processus d’aide à la décision.