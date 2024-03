Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature: lancement des candidatures pour le prix 2024 dans six catégories littéraires

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) vient d’annoncer l’ouverture des inscriptions au concours du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature dans sa quatrième édition 2024 et ce à partir du 13 mars courant. Cette édition est consacrée exclusivement pour les livres publiés en Tunisie, par une maison d’édition tunisienne ou en coédition, entre le 1er août 2023 et le 30 juin 2024 sauf pour la catégoris « Beau livre » à partir de 2022. Le dernier délai de dépôt des œuvres postulantes est fixé au 30 juin 2024.

Organisé par la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (au nom et en hommage à feu l’initiateur de l’idée), ce concours littéraire annuel vise à promouvoir le livre tunisien, inciter à la lecture, notamment chez les jeunes tunisien-ne-s, et encourager les auteur-e-s, les éditeur-trices et les distributeur-e-s du livre.

Dans cette quatrième édition cette année, le concours récompense la meilleure œuvre dans six catégories littéraires :

Le roman ou le recueil de nouvelles en langue arabe : 20.000 DT

Le roman ou le recueil de nouvelles en langue française : 20.000 DT

L’essai en langue arabe ou française : 20.000 DT

Le recueil de poésie en arabe ou en français : 20.000 DT

Le livre ou bande dessinée adressés à l’enfant et/ ou l’adolescent : 10.000 DT

Le Beau livre en arabe ou en français : 20.000 DT (prix du Beau Livre est décerné tous les trois ans)

Les prix sont proclamés et les trophées sont remis aux lauréat-e lors d’une cérémonie prévue le deuxième samedi du mois de novembre de chaque année.