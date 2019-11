Qalb Tounès négocie avec Habib Jemli et son président remet Ghannouchi à sa place

Réagissant aux déclarations du chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, excluant l’éventualité d’une participation de Qalb Tounès au prochain gouvernement, Nabil Karoui a affirmé que son parti négociera avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli et non avec le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, ajoutant que la question a été posée a Jemli qui l’a confirmé à la délégation de Qalb Tounès qu’il a rencontrée, ce mardi.

« C’est avec moi que les négociations doivent être menées, et nous l’avons cru sous bénéfice d’inventaire et jusqu’à nouvel ordre », a dit Nabil Karoui sur les ondes de Mosaïque fm. Il a rappelé que Qalb Tounès est le deuxième parti dans le pays et groupe parlementaire, affirmant qu’à ce titre, il ne peut être que concerné par le processus de formation du gouvernement.

«La décision de notre participation au gouvernement est prématurée… Qalb Tounès n’est pas à la recherche de portefeuilles et ne veut pas non à plus un gouvernement de quotas partisans», a-t-il encore dit.