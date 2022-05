Qatar Charity fait don d’équipements de pointe à 3 hôpitaux régionaux

Qatar Charity (QC) a fait don d’équipements médicaux de pointe à de nombreux hôpitaux régionaux tunisiens, conformément à un accord-cadre signé avec le ministère tunisien de la Santé.

Les équipements et appareils ont été livrés en deux tranches à l’hôpital régional du Kef, à celui de Siliana et à l’hôpital de Kasserine. Ils comprennent ceux nécessaires aux services de chirurgie, d’urgence, de soins intensifs, de réanimation et d’ophtalmologie.

Le projet, mis en œuvre avec le soutien des philanthropes du Qatar, vise à améliorer les services médicaux des hôpitaux et à réduire la charge économique pesant sur les familles des patients.

L e professeur Mohamed Chermiti a indiqué uipements donnés auront un impact positif dans le domaine de la santé.

Dr Sonia Wasti, chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital régional d’El Kef, a noté, pour sa part, que les appareils et équipements médicaux contribueront à renforcer les capacités du système de santé de l’hôpital et à améliorer ses services de santé, ainsi qu’à aider les travailleurs médicaux à fournir de meilleurs services au public.

Elle a ajouté que les appareils et équipements livrés par QC sont avancés et permettront au personnel médical du département d’ophtalmologie de diagnostiquer les maladies en peu de temps et de réduire les coûts pour les patients.