Quand Trump voulait envoyer les malades du Covid… à Guantanamo

Au début de la crise du coronavirus, alors que les autorités américaines se demandaient s’il fallait rapatrier les Américains malades pour les soigner aux États-Unis, Donald Trump avait proposé qu’on les isole sur une île déserte ou qu’on les enferme… à Guantánamo. C’est ce que révèlent Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta, journalistes au Washington Post, dans leur nouveau livre intitulé « Scénario cauchemar : au cœur de la réponse de l’administration Trump à la pandémie qui a changé l’histoire »).

- Publicité-

Cette séquence se passe en février 2020. Donald Trump a réuni son équipe et tous les responsables de la sécurité sanitaire dans la fameuse « situation room ». Vient sur la table la question des Américains positifs au Covid-19 à l’étranger. Sa réponse ? « On importe des biens ! On ne va pas importer un virus. […] On n’aurait pas une île à nous ? Et Guantanamo ? » aurait-il ainsi dit, stupéfiant toute son assistance.

Rapidement, ses conseillers lui font entendre raison et lui expliquent que l’on ne peut pas envoyer des touristes américains dans un endroit où les États-Unis retiennent des terroristes.

Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta expliquent dans leur livre que Donald Trump a multiplié les épisodes de ce genre au plus fort de la crise du coronavirus et a souvent laissé éclater sa colère, notamment sur la campagne de tests massifs, alors qu’il se trouvait au téléphone avec Alex Azar, secrétaire général à la santé. « Je vais perdre les élections à cause des tests ! Quel idiot a demandé au gouvernement fédéral de faire des tests ? » Réponse d’Azar : « Vous voulez dire Jared ? » Comme Jared Kushner… conseiller du président et… mari d’Ivanka Trump.