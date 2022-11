Quelles chances le prêt du FMI offre-t-il pour sauver l’économie de la Tunisie?

Les interrogations foisonnent sur la pertinence et l’efficacité de l’usage qui sera fait du crédit de 1,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international à la Tunisie, sous réserve, du reste, de son approbation par le Conseil d’administration du FMI. La principale question que se pose toute la classe politique du pays est de savoir si ce crédit, longtemps retardé, aura l’impact positif que beaucoup espèrent. D’autres observateurs craignent qu’il soit trop peu et trop tard pour sauver l’économie tunisienne .

Il s’agi du troisième accord de prêt de la Tunisie avec le Fonds monétaire international, souvent appelé le prêteur de dernier recours. Le pays doit actuellement au FMI 2,01 milliards de dollars américains. Nombreux sont ceux qui craignent qu’avec ou sans ce prêt, la voie du redressement de la Tunisie soit semée d’embûches, d’autant plus que l’agence Moody’s a déjà déclaré qu’elle allait réexaminer et éventuellement dégrader la notation actuelle des obligations tunisiennes (Caa1), la désignant comme un pays présentant un risque élevé de défaillance.

L’économiste et professeur Elyes Jouini de l’Université Paris-Dauphine PSL fait preuve d’un optimisme prudent, déclarant à Al-Monitor que l’accord « correspond à la condition fixée par plusieurs partenaires de la Tunisie avant d’envisager un financement bilatéral ». Ainsi, le financement du FMI devrait ouvrir la porte à d’autres financements. »

Pour lui, la manière dont le prêt est utilisé est essentielle pour créer une croissance et une reprise efficaces. Les réformes économiques devraient cibler « ceux qui devraient bénéficier des transferts monétaires, à l’instar des classes socialement défavorisées », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas facile. »

Les précédentes réformes économiques en Tunisie, comme la levée des subventions, ont entraîné d’importants troubles, mais elles restent une demande clé du FMI. « Des réformes trop brutales pourraient conduire à une forte instabilité sociale », a déclaré Jouini, mais « des réformes mises en œuvre trop timidement pourraient conduire le FMI à ne pas poursuivre son soutien ». … Les marges de manœuvre budgétaires résultant des réformes doivent être investies pour créer de la croissance. »

Selon le site de données statistiques, le ratio de la dette de la Tunisie par rapport au PIB a fortement augmenté au cours des trois dernières années. De son niveau pré-pandémique de 68,97% au début de la présidence de Kais Saied, il est passé à 87,92% cette année.

Aymen Bessalah, chercheur non résident à l’Institut Tahrir pour la politique du Moyen-Orient, a récemment publié un article décrivant les défis de la Tunisie. Il s’est interrogé, dans une déclaration à Al-Monitor : « Une fois que le gouvernement a obtenu tous les prêts dont il a besoin, que fait-il avec cet argent ? »

En tout cas, la Tunisie va bientôt promulguer des réformes économiques difficiles qui ont été retardées pendant des années, a annoncé le gouverneur de la banque centrale, ajoutant que les autorités financières s’efforçaient de maintenir la stabilité du dinar.

La Tunisie a besoin de l’aide internationale depuis des mois, car elle est aux prises avec une crise des finances publiques qui fait craindre un défaut de paiement de la dette et a contribué à des pénuries de nourriture et de carburant.

« En temps de crise, nous trouvons des solutions sérieuses. Nous n’avons pas pris de réformes difficiles pendant des années. Pendant cette période, nous le ferons », a affirmé le patron de l’Institut d’émission.

Le programme de réforme économique

Le site du Fonds Monétaire International a publié les principaux objectifs du programme de réforme économique présenté par la Tunisie au FMI, à savoir :

– Renforcer l’équité fiscale en prenant des mesures pour intégrer progressivement le secteur informel dans le système fiscal et en élargissant l’assiette fiscale pour assurer une contribution équitable de toutes les professions.

– Maîtriser les dépenses et dégager un espace budgétaire pour l’aide sociale. Les autorités ont déjà pris des mesures pour maîtriser la masse salariale de la fonction publique et ont commencé la levée graduelle des subventions généralisées et coûteuses des prix, en procédant à des ajustements réguliers pour aligner les prix nationaux aux prix mondiaux, tout en offrant une protection ciblée adéquate aux catégories vulnérables de la population (notamment par le biais de transferts sociaux).

– Renforcer le filet de sécurité sociale en augmentant les transferts monétaires et en élargissant les dispositifs existants de protection sociale afin de compenser les ménages vulnérables de l’impact des hausses de prix.

– S’engager dans un programme complet de réforme des entreprises publiques, en commençant par l’adoption d’une nouvelle loi les encadrant ;

-Accélérer les réformes structurelles visant à stimuler la concurrence et à créer un environnement transparent et équitable pour les investisseurs, en rationalisant et simplifiant les mesures d’incitation à l’investissement.

– Renforcer la gouvernance et la transparence dans le secteur public, notamment à travers un diagnostic exhaustif de la gouvernance en vue d’établir une feuille de route pour les réformes.

– Favoriser l’adaptation et renforcer la résilience aux changements climatiques en encourageant l’investissement dans les énergies renouvelables ainsi qu’à travers la gestion des terres et de l’eau (y compris les eaux usées), et en prenant des initiatives pour la protection du littoral tunisien, et des secteurs de l’agriculture, de la santé et du tourisme.

– Préserver le pouvoir d’achat des Tunisiens face à une inflation élevée et en accélération. Pour renforcer la stabilité macroéconomique, la Banque centrale de Tunisie a commencé à resserrer sa politique monétaire.