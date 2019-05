Qui remplacera Ahmed Rjiba à la BH ? Un appel à candidatures pourrait être lancé

Ben Tanfous rend le tablier après 14 années à la tête de l’ATB. C’est acté. L’ancien PDG de l’une des meilleures banques tunisiennes, où Ben Tanfous avait fait du bon travail et qu’il avait rehaussée, sera remplacé par Ahmed Rjiba. Le retour au bercail de l’enfant prodige de l’ATB, après avoir fait des étincelles à la BH (Banque de l’Habitat) qu’il avait tenue à bout de bras et dont il avait amélioré tous les ratios en 2018 (+262 MDT en exploitation, +68,3 MDT en PNB et un bénéfice de 136,3 MDT contre 115,528 MDT en 2017), l’amenant au firmament, semble aussi acté.

Reste donc, aux autorités tunisiennes et essentiellement le ministre des Finances Ridha Chalghoum, à bien réussir le changement à la tête de la BH, pour y mettre la bonne compétence qui saura poursuivre l’œuvre de Rjiba. On croit à ce sujet savoir qu’il sera fait recours, comme par le passé, à la procédure de demande de candidatures lesquelles seront confiées à une commission d’experts indépendants, qui sauront mettre la compétence qu’il faut.