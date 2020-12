Remada : Avancement du projet tuniso-italien de valorisation de la filière ovine

L’appel d’offre relatif à la construction d’un nouvel abattoir à Remeda (Gouvernorat de Tataouine) sera lancé prochainement surtout que les études techniques et le site du projet ont été finalisés, a fait savoir le directeur régional de l’Office de Développement du Sud (ODS), Saleh Dermech.

Ce projet est une composante du programme de coopération tuniso-italienne pour la valorisation de la filière de l’élevage dans le gouvernorat de Tataouine, mis en oeuvre depuis janvier 2014.

Doté d’une enveloppe de 6,7 millions de dinars, le programme vise en particulier à développer l’élevage ovin et la production de la viande rouge dans la délégation de Remada en encourageant les éleveurs à engraisser les moutons, à créer une coopérative et à construire un abattoir moderne.

Selon la même source, plus de 1300 têtes ovines ont été distribuées à 400 éleveurs de la région durant les années 2019 et 2020, en plus de la distribution d’une quantité importante de fourrages d’environ 1000 tonnes aux éleveurs entre 2017 et 2019.

Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, 100 éleveurs de la région ont bénéficié de 600 tonnes de fourrages durant l’année 2020, a indiqué la même source à l’Agence TAP.