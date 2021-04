Reprise des vols Tunisair vers la Libye, fin avril !

Les vols de Tunisair vers la Libye reprendront au cours de la dernière semaine d’avril, selon le ministre tunisien du Transport et de la logistique, Moez Chakchouk, cité par des médias dont Libya Herald.

Le premier vol sera assuré par Tunisair à partir de l’aéroport de Tunis Carthage vers à l’aéroport de Tripoli Mitiga et par Tunis Express de Sfax à Mitiga trois fois par semaine. Ces vols deviendront progressivement des vols réguliers quotidiens, aurait-il déclaré, cité par la même source.

La déclaration du ministre est une réitération de sa précédente annonce lors de son audition devant le parlement tunisien en mars, indique Libya Herald ajoutant qu’ « il faut garder à l’esprit qu’à de nombreuses reprises au cours des dernières années, une annonce a été faite concernant la reprise des vols de Tunisair vers la Libye, sans résultat ».

D’autre part, la Libye fait pression sur ses voisins européens méridionaux pour qu’ils reprennent leurs vols.

Malte a également étudié de près la reprise des vols entre les deux pays, et le gouvernement libyen a fait pression sur ses autres voisins européens/méditerranéens les plus proches, l’Italie et la Grèce, pour qu’ils lèvent l’interdiction des vols de l’UE et reprennent les vols avec la Libye.