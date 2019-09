Résultats complets du 3e et dernier tour aller

Résultats complets des matchs aller du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans de football, dont la phase finale aura lieu en Egypte en novembre prochain.

Mercredi 4 septembre

Zambie – Congo 2-1

Jeudi 5 septembre

Soudan – Nigeria 1-0

Vendredi 6 septembre

Ghana – Algérie 1-1

Cameroun – Tunisie 1-0

Afrique du Sud- Zimbabwe 5-0

Samedi 7 septembre

Côte d’Ivoire – Guinée 0-1

Maroc- Mali 1-1

Matchs retour entre le 8 et 10 septembre 2019

Les sept qualifiés plus l’Egypte (pays hôte) se qualifieront pour la phase

finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans prévue en

Egypte du 8 au 22 novembre 2019 et dont les trois premiers se qualifieront

au tournoi de football des Jeux Olympiques Tokyo 2020.