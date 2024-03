Retour vers d’anciennes variétés de blé pour faire face au changement climatique en Tunisie

Des céréaliculteurs tunisiens s’inspirent du passé profond pour s’adapter à la sécheresse causée par le changement climatique, en semant d’anciennes variétés de blé qui, espère-t-ils, produiront des récoltes tout au long de l’année.

L’un d’eux Hassen Chetoui ne pense pas cependant pas que son expérience avec d’autres types de blé soit susceptible de fonctionner partout, tout en espérant qu’elle pourrait l’aider à faire face à des années de faibles pluies et de canicules qui ont détruit une grande partie de sa récolte l’année dernière.

« Nous obtenons un ancien type de blé tunisien, cultivé en plein champ, capable de produire plusieurs fois par saison, ce qui nous offre des solutions stratégiques », a-t-il déclaré, cité par le cabinet de conseil agricole UkrAgroConsult .

Son exploitation est située dans la région de Borj Al-Amri, dans le nord de la Tunisie, une région qui a été un grenier à blé pour les civilisations méditerranéennes remontant à la Rome antique et à Carthage, bien que la Tunisie soit aujourd’hui un importateur net de blé.

Des années de sécheresse dans une grande partie de l’Afrique du Nord ont vidé les réservoirs tunisiens et asséché les cultures, tandis qu’une succession d’étés torrides a brûlé certaines des cultures restantes.

Le céréaliculteur espère qu’en évitant de dépendre d’une seule récolte d’été, il pourra produire au moins un peu de blé même les mauvaises années. Lui-même et les responsables du syndicat agricole ont déclaré que d’autres agriculteurs avaient eu recours aux semences traditionnelles, mais qu’ils ne disposaient que de comptes rendus anecdotiques de leur expérience.

Les experts agricoles tunisiens doutent que les anciennes variétés de blé parviennent à protéger les agriculteurs de l’impact du changement climatique et soulignent que les blés modernes produisent des rendements bien plus élevés.

Une expérience qui pourrait faire école !

Toutefois, ils affirment également que les anciennes variétés peuvent être plus efficaces dans certaines régions ou dans des conditions spécifiques, et que les expériences de Chetoui valent la peine d’être suivies.

« Nous ne pouvons pas déterminer si elles réussiront ou échoueront, car nous ne pouvons pas évaluer leur efficacité tant qu’elles ne sont pas mises en œuvre à grande échelle », a déclaré Mohamed Rajaibia, de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.

Chetoui a commencé à travailler dans les fermes à l’âge de 12 ans. Aujourd’hui âgé de 64 ans, il recherche toujours des semences de variétés de céréales anciennes, dont le maïs et l’orge, ainsi que le blé, pour les utiliser dans ses champs.

Depuis des années, il sème ses récoltes avec des semences qu’il dit avoir été utilisées dans sa famille pendant des générations et qui lui ont été transmises par son père.

Il a également utilisé d’anciennes variétés de la banque de semences tunisienne et a collecté des semences auprès d’autres agriculteurs qui ont déclaré qu’elles étaient des héritages familiaux, y compris certaines qui ne sont pas enregistrées auprès de la banque de semences.

« Nous devons nous fier à nos semences tunisiennes d’origine car, grâce à l’expérience et à la connaissance, ces semences détiennent la solution et peuvent contribuer à de nombreuses solutions stratégiques pour faire face aux crises alimentaires », a-t-il déclaré, selon l’AFP.

Tous les experts ne sont pas en désaccord avec cette idée.

« Les semences originales sont enracinées dans la nature, dans la qualité du sol et dans le lieu, et elles ont la capacité de s’adapter », a déclaré un expert en politique agricole en Tunisie.