Retrait du CHAN-2020: amende de 50.000 dollars et interdiction de participer au prochain CHAN pour la FTF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a infligé à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) une amende de 50 mille dollars suite au retrait de la sélection nationale des joueurs locaux du prochain championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020), apprend-on, vendredi, de source proche de la fédération.

La sélection tunisienne des joueurs locaux est également interdite de prendre part à la prochaine édition du CHAN.

La FTF avait décidé, lors de sa dernière assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 2019, de déclarer forfait pour l’édition 2020 du CHAN prévue au Cameroun du 4 au 25 avril, à cause des retombées négatives de la participation à ce tournoi sur le calendrier et les joueurs, et ce après concertation avec les staffs techniques de la sélection nationale et des clubs”, précise la même source.

La Tunisie qui a pris part à deux éditions avait remporté le titre de l’édition de 2011, rappelle-t-on. Pour l’édition 2020, la Tunisie a déjà assuré sa qualification pour la phase finale de la zone Nord après avoir battu la Libye à l’aller (1-0) et au retour (2-1).

Selon la confédération africaine de football, la Libye doit remplacer la Tunisie en tant que deuxième représentant de la zone Nord à côté du Maroc.

Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le 17 février à Yaoundé.