RFR: Les vandales déjà à l’œuvre 

Aussitôt inauguré, aussitôt saccagé ! Tel est le sort, que l’on espère très bref, du nouveau RFR reliant la ligne ferroviaire Tunis-Bougatfa, et opérationnel à partir d’hier, 21 mars 2023, après moult contraintes.

Le ministre du Transport, Rabii Majidi, a inauguré, lundi 20 mars 2023, la ligne E du train rapide RFR reliant la station de Barcelone à la station de Bougatfa.

Cette ligne, rappelons-le, permettra de réduire la pression sur les transports publics urbains de la capitale en facilitant la circulation dans les quartiers densément peuplés dans le cadre d’un système de transport qui assure à la fois sécurité et confort des citoyens

Du rêve… au désenchantement

Les festivités étaient là certes, mais pas pour longtemps ! Le jour même, une vitre a été brisée… Car les risques d’actes de vandalisme sur les rames des trains gâchent toujours de telles joies, dans un pays où il fait bon vivre.

Et dire qu’hier, dans une déclaration à African Manager, le PDG de la société du réseau ferroviaire de Tunis, Lotfi Chouba, exprimait son enthousiasme quant à l’inauguration d’un projet attendu depuis longtemps, qui aura duré quelques années, et coûté quelques centaines de millions de dinars (la réalisation des deux lignes E et D d’un coût global de 1217 millions de dinars, financé par l’Etat tunisien à raison de 40% et des crédits extérieurs de l’ordre de 60% y compris des dons en provenance de l’Union Européenne estimés à 28 millions d’euros.)

Un poste de police et une station de lavage

Lotfi Chouba a indiqué que 200 caméras, intérieures et extérieures, ont été installées dans les 28 trains. En outre, dans chaque station, un poste de police a été aménagé. La police de secours a notamment accès à toutes les caméras, pour prévenir d’éventuels actes de vandalisme.

Selon les dires du responsable, il serait convenable d’agir rapidement et sévir en mettant des lois adaptées aux circonstances. Il n’y a aucun autre moyen de dissuader les délinquants. « Il faut que tout le monde contribue au bon fonctionnement des trajets, en particulier les citoyens », a-t-il insisté.

Par ailleurs, Chouba a déclaré que très prochainement, une station de lavage verra le jour, pour inspecter les véhicules de trains tous les 5000 mètres.

Il est à rappeler que le RFR dispose d’une capacité pouvant aller jusqu’à 2.400 voyageurs/train et qu’il est capable d’assurer une fréquence de 7 mn.

D’autre part, et afin de mettre à la disposition des usagers un matériel roulant fiable, gage des meilleures conditions de sécurité, de qualité et de confort, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) s’est dotée d’établissements spécialisés dans la maintenance, la réparation, la transformation et la réhabilitation du matériel ferroviaire, à Sidi Fathallah, couvrant une superficie de 20 hectares.

Le projet RFR comprenant,, dans un premier temps, la réalisation des deux lignes E, les travaux de la ligne D qui devrait relier la Gare de Tunis à la région de Gobaa (gouvernorat de la Manouba) enregistrent, déjà, un taux d’avancement de 82%. Les autorités se penchent actuellement sur le déblocage de la situation au niveau de la Place du Bardo avec les autorités locales. Une fois le contentieux résolu, la priorité sera donnée à la réalisation des travaux des autres lignes du réseau RFR (Ligne C : Tunis-Mhamdia (19,5 km)/ Ligne C+F : Tunis PV – Bourjel – Ariana Nord (10,5 km)).