Rim Kolsi: Une autre augmentation du taux directeur n’est pas exclue

La directrice générale de la politique monétaire à la Banque centrale de Tunisie (BCT), Rim Kolsi, a donné une interview sur les ondes d’Express FM le 7 octobre 2022.

Indiquant que l’inflation était en augmentation depuis le deuxième semestre de l’année 2021 , la responsable a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène nouveau. Elle a ajouté que la BCT avait alerté contre les pressions inflationnistes, toutefois, celles-ci sont devenues plus accrues après la guerre en Ukraine et l’augmentation des prix des matières alimentaires de base.

En outre, Rim Kolsi a assuré que le conseil d’administration de la banque étudie toutes les données avant de prendre sa décision, tout en indiquant que l’année 2023 serait plus difficile que l’année 2022 concernant les pressions inflationnistes.

Elle a recommandé de rationaliser les importations et de donner la priorité aux produits de base pour préserver le crédit de la Tunisie en devises étrangères.

