Russie et Ukraine s’accusent d’une frappe ayant fait 25 morts à Zaporijjia

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées ce vendredi 30 septembre d’avoir tué au moins 25 civils qui faisaient la queue pour recevoir de l’aide humanitaire, dans un bombardement à Zaporijjia, dans le sud du pays. Cette frappe dévastatrice a eu lieu à quelques heures de la cérémonie d’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

Le bombardement a eu lieu non loin d’un point de passage entre la partie de la région contrôlée par les Ukrainiens et celle occupée par l’armée russe. Les deux camps ont diffusé des photos de véhicules aux vitres soufflées et de corps inanimés.

« Ce matin, les Russes ont de nouveau lancé une attaque de roquettes en périphérie de Zaporijjia. 16 roquettes lancées, 4 ont touché un convoi de voitures de civils qui venaient récupérer des membres de leur famille dans les territoires occupés. 25 morts, 50 blessés. »

« L’ennemi a lancé une attaque à la roquette contre un convoi humanitaire de civils, les gens faisaient la queue pour se rendre dans la zone temporairement occupée, aller à la rencontre de proches, recevoir de l’aide », a indiqué sur Telegram le gouverneur régional ukrainien. « Il y a 23 morts et 28 blessés, tous des civils, des locaux, brûlez en enfer maudits Russes », a-t-il encore lancé, partageant un précédent bilan.

Du côté de Moscou, un représentant de l’occupation russe a lui accusé les forces ukrainiennes d’avoir tiré sur ces véhicules pour empêcher ces civils de rejoindre la zone occupée.

Cette frappe intervient alors qu’un responsable de l’administration d’occupation russe de la région voisine de Kherson, Alexeï Katerinitchev, a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans une frappe ukrainienne, selon les autorités locales.