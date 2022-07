Sadok Rouai donne un avis de connaisseur sur le FMI pour la Tunisie

Ancien de la BCT, ancien conseiller au FMI et Universitaire dans differents lieux se savoir etrangers, il donne son avis sur la prochaine mission du fonds monétaire international dès le 4 juiller en Tunisie :

« Une mission du FMI va commencer Lundi les négociations officielles sur un nouveau programme.Déjà les tunisiens sont occupés à decouvrir et comprendre le contenu du projet de la nouvelle Constitution, ils doivent maintenant se soucier des engagements du Gouvernement Bouden avec le FMI, dans un climat pour le moins qu’on puisse dire uncertain.Les discussions techniques et les rares annonces par le Gouvernement donnent à croire que le FMI va faire la même erreur qu’en 2013 et 2016: s’engager avec la Tunisie sur un programme sur 3 ans alors que la situation et perspectives politiques sont incertaines.Je pense qu’il serait plus réaliste d’opter pour un programme de courte durée, 12 a 18 mois. Ceci permettra de se baser sur les mesures déjà prises ( loi sur le départ anticipé à la retraite pour infléchir le croissance de la masse salariale, augmentations récentes et continues des prix de l’énergie, engagement pour établir une liste des entreprise publiques stratégiques et actions par le Ministère des Finances pour contenir les dépenses) Ces actions peuvent être présentées comme un engamenet serieux de la Tunisie pour engager les réformes structurelles sur une période plus longue lorsque le climat politique serait plus serein après un succès du OUI et des élections réussies en Décembre.Faire autrement et pousser vers un programme de 3 ans lourd en réformes et engagements sans une clarté sur le futur politique de la Tunisie serait une erreur. Wait and See »

Sadok Rouai