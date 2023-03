Saied: Les conspirateurs ne peuvent pas se victimiser

Le président de la République Kais Saied a reçu, mercredi 1er mars 2023, au palais de Carthage, la ministre de la Justice Leila Jaffal.

il a été question du rôle principal que les magistrats doivent jouer dans cette conjoncture que vit la Tunisie qui a des juges honorables qui ont recours à la loi. « Quiconque a commis des crimes contre le peuple tunisien ne doit pas échapper à la redevabilité , et sans une justice équitable et efficace, le peuple ne recouvrera pas ses droits et il ne connaîtra pas la vérité qu’il a longtemps appelé à révéler », a dit le chef de l’Etat, cité dans un communiqué de la présidence de la République.

Ila souligné que « les procédures ont été mises en place non pas pour se soustraire à l’obligation de rendre des comptes, mais pour assurer des procès équitables, et ceux qui ont conspiré contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, et ceux qui ont voulu et continuent d’insister pour en abuser dans tous les domaines ne peuvent pas jouer le rôle de la victime, car la victime est le peuple dans sa force, sa santé et ses moyens de subsistance, et il est de son droit de demander des comptes à quiconque conspire contre son Etat et fait main basse sur ses droits », ajoute la même source.