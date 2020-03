Saied souligne la nécessité de renforcer la coordination entre les institutions de l’Etat de manière à préserver la santé des citoyens

Le président de la République Kais Saied a souligné jeudi, lors d’un entretien avec le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, la nécessité de renforcer la coordination entre les institutions de l’Etat de manière à préserver la santé et la sécurité des citoyens, selon un communiqué de la présidence de la République.

L’entretien a porté également sur l’avancement des activités du gouvernement et l’ensemble des mesures prises concernant la situation sanitaire dans le pays en particulier, celles relatives à la prévention du nouveau Coronavirus, à la lumière des décisions du Conseil de sécurité nationale qui s’est réuni lundi 9 mars.

La situation financière en général a été évoquée à cette occasion, ainsi que les visites d’un certain nombre d’invités de la Tunisie prévues dans les prochains jours, lit-on de même source.