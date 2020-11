Sarkozy jugé pour corruption

L’ex président français Nicolas Sarkozy comparaît à partir de lundi 23 novembre à Paris dans l’affaire des « écoutes » aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert, dans un procès sans précédent sous la Ve République. Avant lui, un seul ancien président, Jacques Chirac, a été jugé – et condamné en 2011 – pour les emplois fictifs de la Ville de Paris, mais il n’a jamais comparu devant ses juges en raison de son état de santé.

- Publicité-

Dénonçant un « scandale qui restera dans les annales », Nicolas Sarkozy, 65 ans, promet d’être « combatif » devant le tribunal correctionnel de Paris et clame ne pas être « un pourri ». Le procès, qui doit s’ouvrir à 13 h 30 et durer jusqu’au 10 décembre, reste toutefois soumis aux aléas de l’épidémie de Covid-19 et pourrait être renvoyé à la demande de Gilbert Azibert, 73 ans, pour raisons médicales.