Séance de travail à Carthage sur la participation tunisienne au Forum de Davos

Le président de la République Kais Saied a tenu, lundi, une séance de travail au palais de Carthage avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden , la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Al-Abbasi.

Il a été question du programme de participation de la délégation tunisienne à la session annuelle du Forum économique mondial de Davos, à propos duquel le chef de l’Etat a souligné la nécessité de clarifier la situation financière et monétaire de la Tunisie, qui ne peut être abordée sur la base de seulement des chiffres et des ratios, mais aussi de la situation sociale qui doit être prise en compte en premier lieu.

Ila souligné à cet égard que les êtres humains ont des droits que l’État doit garantir, tels que le droit à l’éducation publique, au travail garant de la dignité, au logement, au transport et à d’autres droits garantis dans la constitution et dans les instruments mondiaux et régionaux, qui ne sont pas soumis à la logique des profits et pertes, comme les actions des sociétés commerciales.

Le président de la République a également précisé que les équilibres financiers recherchés par tous les pays ne reposent pas uniquement sur des mesures de revenus et de dépenses, mais aussi sur les fondements de la justice sociale, comme le stipule la Constitution du 25 juillet 2022.