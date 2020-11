Séance de travail tuniso-qatarie: La question libyenne au coeur des discussions

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Othman Jerandi, a indiqué que la question libyenne a été au centre des discussions qui se sont déroulées, dimanche, à Doha, lors de la séance de travail élargie qui a réuni les délégations des deux pays au « Diwan Emiri ».

Le président de la République, Kaïs Saïed, et l’Emir du Qatar, cheikh Ben Hamad Ben Khalifa al-Thani, ont assisté aux travaux de la séance, avant d’avoir un entretien en tête-à-tête.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, à l’issue de cette séance de travail, M. Jerandi a indiqué que le président de la République a passé en revue les initiatives entreprises par la Tunisie et les contacts établis avec les pays voisins et les partenaires étrangers afin que le processus de Berlin puisse aboutir et que le Forum de dialogue inter-libyen, tenu en Tunisie, se déroule « dans des conditions optimales et sans aucune interférence, ni ingérence étrangère ».

« Une condition sine qua none pour que ce dialogue puisse avoir la chance de réussir », a dit le ministre des Affaires étrangères.

Et d’ajouter que « Aujourd’hui, nous avons tout l’espoir de voir ce dialogue parvenir à ses objectifs » et qu’une feuille de route pour la prochaine étape soit mise en place pour l’instauration de la stabilité et la démocratie dans ce pays voisin.

Une feuille de route qui permettrait in fine l’organisation des élections en Libye. « Nous avons intérêt à ce que la Libye soit dans une stabilité optimale ».