Seisme-Turquie: Aucune victime parmi la communauté tunisienne n’est à déplorer pour le moment

Le consulat général de la République tunisienne à Istanbul a fait savoir qu’aucune victime n’est à déplorer, pour le moment parmi la communauté tunisienne en Turquie suite au puissant séisme qui a frappé, lundi à l’aube, le district de Pazarcik dans la province de Kahramanmaras et qui a fait plus de 500 morts en turquie et plus de 140 autres dans le nord-ouest de la Syrie.

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur sa page Facebook, le consulat a appelé les tunisiens résidant dans la province de Kahramanmara? dans le sud de la Turquie et dans ses régions voisines à faire preuve de prudence, à suivre les directives émises par les autorités turques et à contacter le consulat pour signaler les cas d’absence ou de perte.

Il a, également, a appelé les membres de la communauté tunisienne résidant dans les régions voisines à contacter ses services aux numéros suivants : 05345951885 (le numéro du Consul général adjoint, Hammadi Louati) et 05464075499 (le numéro de l’attaché social, Mahdi Alwan), pour signaler les cas d’absence ou de perte.

Il est à noter qu’un violent tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, lundi. Deux autres tremblements de terre de magnitude 6,5 et 6,5 ont frappé la ville de Gaziantep, selon l’agence de presse turque.

