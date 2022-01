Sénégal : Accord avec le FMI

L’équipe du FMI est parvenue à un accord avec les autorités sénégalaises sur les mesures économiques et financières qui pourraient permettre l’approbation de la quatrième revue au titre de l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE) et de la première revue au titre de la Facilité de crédit de confirmation (FCC) et de l’Accord de confirmation (AC). C’est ce qu’annonce un dernier communiqué du FMI.

Le bailleurs de fonds estime aussi, qu’une réduction graduelle des déficits budgétaires vers un niveau de 3 % du PIB à l’horizon 2024, axée sur une meilleure mobilisation des recettes, permettra de préserver l’espace nécessaire aux dépenses prioritaires et aux investissements tout en maintenant la dette publique sur une trajectoire baissière.

Et que le maintien de la stabilité macroéconomique, l’amélioration de la fourniture des services publics, la réduction progressive des subventions au secteur de l’énergie, l’intensification des investissements dans l’éducation et la protection sociale, ainsi que l’accélération des réformes visant à surmonter les principaux obstacles au développement du secteur privé favoriseront une croissance forte, inclusive et créatrice d’emplois.